Paola, lavori nella galleria Fs durante l’intero weekend

Galleria Santomarco chiusa per verifiche dalle ore 22 di domani alle ore 4 di lunedì 20. Trenitalia ha previsto l’attivazione di corse sostitutive sulla linea Cosenza-Paola e viceversa. Nel tunnel verranno effettuati primi interventi di carotaggio in vista dei lavori di raddoppio programmati dall’azienda.

Si prevedono disagi sulla superstrada 107 per il mare considerato che il volume di traffico automobilistico aumenterà. I viaggiatori alla luce delle difficoltà incontrate altre volte in passato quando le Fs hanno allestito corse sostitutive da e per Paola sono preoccupati. E molti per evitare di arrivare in ritardo nelle rispettive destinazioni o per non rischiare di perdere le coincidenze alla stazione di Paola preferiranno utilizzare mezzi privati per spostarsi dal capoluogo alla città tirrenica.

