Rende, dirigenti scolastici con la valigia: sedi lasciate libere dai pensionati

Dopo docenti e personale Ata è arrivato il momento dei trasferimenti per i presidi. Martedì l’Ufficio scolastico regionale ha pubblicato la nota con cui il Ministero dell’Istruzione ha dato inizio al procedimento di mobilità dei dirigenti scolastici in ambito regionale ed interregionale. Ci sarà tempo sino a lunedì prossimo 20 giugno per formalizzare la domanda. Ovviamente la durata dell’incarico sarà sempre triennale, salvo collocamento a riposo “d’ufficio” del dirigente prima della fine del triennio e incarico su istituzione scolastica normo dimensionata in “deroga”. Così è scritto nel provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale calabrese che però segue la linea tracciata da Roma. Da Catanzaro spiegano, a esempio, che i trasferimenti saranno conferiti secondo un preciso ordine. Che è: Conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto. Assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione e dell'ufficio dirigenziale. Assegnazione di altro incarico ai dirigenti scolastici in servizio presso istituzioni scolastiche che nel prossimo anno scolastico risultino sottodimensionate. Conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero. Mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale. Mutamento d'incarico in casi eccezionali. E solo in ultimo spazio alla mobilità interregionale.

