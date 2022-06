San Marco, furto con scacco nel centro commerciale “La Torre”: bottino da 100mila euro

Compleanno condito da “furto con scasso” all’interno del centro commerciale “La Torre” di San Marco Argentano situato nella zona industriale del Fullone, dove ignoti si sono introdotti nella notte fra giovedì e venerdì. A sparire sono stati principalmente i soldi ed eventuali altri effetti e documenti contenuti nella cassaforte posta nella direzione del grande magazzino molto frequentato da tutta la Valle dell’Esaro. Era esattamente un anno dal giugno 2021, allorquando l’ipermercato aveva riaperto i battenti dopo i lavori di ristrutturazione e ciò non è passato inosservato agli inquirenti che stanno indagando come sempre a 360 gradi.

Gli uomini della Benemerita, allertati di primo mattino, hanno già effettuato i primi rilievi per ricostruire l’accaduto. Non si conosce ancora l’entità del danno perché è in corso un’accurata valutazione ma è probabile che sia un bel bottino visto che ci avvicinavamo al fine settimana, essendo di venerdì giorno nel quale di solito si versa il contante in banca.

Il bottino ammonterebbe a 80mila euro in contanti e 20mila in altri oggetti.

