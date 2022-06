Cosenza, il cardinale Parolin celebrerà la messa in piazza XV Marzo

Partiti i preparativi per la visita del cardinale Pietro Parolin, nominato da papa Francesco legato pontificio per la celebrazione eucaristica che presiederà il 25 giugno nella cattedrale di Cosenza, in occasione dell’800.mo anniversario della dedicazione del tempio. Il Segretario di Stato sarà accolto dall’arcivescovo metropolita, monsignor Francesco Nolè. Saranno presenti gli arcivescovi e vescovi della metropolia bruzia e dell’intera regione ecclesiastica. La celebrazione eucaristica avrà luogo a Cosenza, sabato 25 in piazza XV Marzo, alle 17. La diocesi informa che per partecipare al sacro rito occorre richiedere il pass nella propria parrocchia. L’accoglienza del porporato e la santa messa saranno trasmesse in diretta su Ten a partire dalle 17.30. Partecipando alla sacra funzione (in presenza o a distanza, attraverso la tv) si potrà ottenere l’indulgenza plenaria. Oggi la storia, dopo ben ottocento anni, ricorda in modo cristallino e passionale la dedicazione della nuova cattedrale di Cosenza a Santa Maria Assunta. All’evento assistettero il 30 gennaio 1222 Federico II, legato da personale amicizia all’arcivescovo Luca Campano (1201-1224), e vari prelati di rango, tra cui il legato pontificio Nicola di Tuscolo, il cardinale Nicola, che consacrò la cattedrale, gli arcivescovi di Reggio e di Taranto, i vescovi di Siracusa, Mileto, Bisignano, San Marco, Belcastro, Martirano e quel Taddeo di Nicastro esponente di spicco della nomenclatura episcopale calabrese.

