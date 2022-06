Persona di 76 anni dispersa tra Rogliano e Aiello: attivate le ricerche

Attivata in serata procedura SAR (Search and Rescue) per ricerca persona dispersa a confine tra i comuni di Rogliano (località Serra Pilata) e Aiello Calabro. La persona di sesso maschile classe 1946 di statura alta, con abiti di colore verde non presenta patologie particolari. Rinvenuta sulla SP245 (strada per Grimaldi Lago) l'autovettura del malcapitato parcheggiata bordo strada.

Su richiesta pervenuta dai carabinieri sono intervenute sul posto squadre dei vigili del fuoco della sede centrale, del distaccamento di Paola ed Unità di Comando Avanzato con personale TAS (topografia applicata al soccorso) per il coordinamento delle operazioni di ricerca.

Sul posto presenti inoltre carabinieri forestali, Soccorso Alpino Guardia di Finanza e Volontari di Protezione Civile.

Le operazioni di ricerca rese difficoltose dalla zona impervia.

