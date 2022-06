Attentato a Cetraro: gestore di una palestra colpito alla schiena da una raffica di proiettili

Una raffica esplosa da un fucile mitragliatore. È tarda sera quando un killer apre il fuoco contro l'auto su cui viaggia Guido Pinto, 47 anni. L'uomo sta tornando da Guardia Piemontese, dove gestisce una palestra, a Cetraro. L'attentatore spara per uccidere: Pinto rimane gravemente ferito, raggiunto dai proiettili alla schiena. Chiede soccorso con il telefonino e viene subito ricoverato nell'ospedale di Cetraro e da lì, nella notte, trasferito a Cosenza in Rianimazione. Le condizioni sono gravi, la prognosi riservata. Pinto non ha precedenti e non frequenta ambienti a rischio. Nel 2004 però gestiva una pompa di benzina nel cetrarese che venne assaltata da due rapinatori. Uno dei banditi venne ucciso.

