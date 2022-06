Ospedale di Corigliano, è necessario riaprire il reparto di urologia

Ripristinare il servizio di urologia all’ospedale Compagna di Corigliano. È quanto chiede al commissario straordinario dell’Asp di Cosenza la consigliera regionale di Forza Italia Pasqualina Straface, che segue anche un intervento a firma del dottor Giovanni De Luca, urologo della nostra città, nel quale lo stesso pone in evidenza una serie di criticità vigenti all'interno dei presidi ospedalieri territoriali, con particolare riferimento al “Guido Compagna” di Corigliano, dove negli anni il reparto è andato via via scomparendo dopo una fase in cui si erano raggiunti alti livelli assistenziali.

«In tal senso – afferma la Straface – intendo ribadire il mio massimo impegno, quale rappresentante istituzionale in seno al Consiglio Regionale, per addivenire al superamento delle attuali problematiche, anche alla luce dell'attenzione che si può e si deve nei confronti dell'Unità di Urologia del nosocomio coriglianese, da sempre punto di riferimento in virtù della presenza di competenti professionisti, quali il dottore Caruso ed altri ancora».

