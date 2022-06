Una rapina è stata effettuata questa mattina ai danni della BCC Centro Calabria in via Panebianco, a Cosenza. Un giovane di 29 anni è entrato, armato di una pistola a salve, e ha minacciato i dipendenti, facendosi consegnare del denaro, qualche migliaio di euro. Appena uscito dalla banca, è stato però bloccato dai carabinieri. Non è ancora chiaro se fosse in compagnia di un complice che lo attendeva all’esterno.

© Riproduzione riservata