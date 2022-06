Cerisano, parte la kermesse “Incontri a Palazzo”

Domani e domenica in programma la kermesse denominata “Incontri a Palazzo” a Cerisano, attraverso la presenza di attori, scrittori e stilisti Al via, infatti, la prima rassegna di artisti del cinema, della musica, della scrittura e della moda a Cerisano.

Nel bel borgo delle Serre cosentine, amministrato dal sindaco, Lucio Di Gioia, in uno scenario meraviglioso come palazzo Sersale, l’associazione “Make a Movie” insieme al Comune di Cerisano hanno organizzato “Incontri a Palazzo”. Due giorni intensi, sabato e domenica: dal pomeriggio tributo a Schubert da parte del Conservatorio di Cosenza “Giacomantonio” ed a seguire – per gli incontri con la scrittura – Peppino Mazzotta ed Igor Esposito presentano il libro “L’Azzardo”. Letture a cura di Lindo Nudo e Federica Montanelli.

Dalle 20 in poi Carlo Macrì del Corriere della Sera interverrà sulla “Calabria raccontata dai grandi giornali”. Mentre il maestro Paolo Asso, alle 21, parlerà degli incontri con l’arte della recitazione ed i suoi metodi. Spazio poi all’attore di “Suburra la serie” Adamo Dionisi per gli incontri con il cinema e le serie tv. Il giorno seguente, domenica, il giornalista Attilio Sabato presenta il libro “Iubris” con le letture a cura di Fabio Vincenzi e Federica Montanelli. Alle ore 20 “incontri con la musica” ed il tributo ad Ennio Morricone con le musiche del maestro Vincenzo Sorrentino. Alle 21 infine intervista all’attore Walter Lippa di “Gomorra la serie” ed all’attrice Daniela Fazzolari di “CentoVetrine”. Non per ultimo l’atteso incontro con lo stilista e commissario straordinario della Calabria film Commission Anton Giulio Grande.

«Una kermesse dell’arte in tutte le sue forme», sottolineano gli organizzatori impegnati ad allestire le scenografie. Che chiosano: «I suoi protagonisti si raccontano al pubblico e lo fanno entrare in questo meraviglioso mondo. Personaggi illustri, attori, stilisti, giornalisti: incroci culturali ed incontri che hanno l’obiettivo di accendere i riflettori sulle bellezze di Calabria e sulle meraviglie della nostra terra.

© Riproduzione riservata