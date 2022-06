Quelle voragini sparse sulle strade del borgo antico di Corigliano

Non sono poche le strade cittadine (alcune delle quali quasi impraticabili) che necessitano di interventi di manutenzione non più rinviabili e che riaprono il capitolo sulla viabilità, problema di primaria importanza non solo per gli automobilisti ma anche per l’incolumità dei pedoni. Per non dire ancora dei diversi marciapiedi, insistenti nell’area urbana di Corigliano che, già in passato e ancora di recente, sono stati causa di gravi incidenti fisici con conseguente infortunio per alcuni cittadini. Tra tutte le buche sparse sulle strade comunali quella che merita una certa attenzione si trova sul prolungamento di viale Rimembranze (nella parte alta dell’area urbana di Corigliano), in una zona ad alta densità abitativa. Si tratta, comunque, di una strada alquanto trafficata, anche perché collega la zona montana e, quindi, la Presila Greca. È da mesi ormai che quella buca (peraltro in mezzo ad una curva) aspetta di essere ricoperta di asfalto, così da mettere a tacere le continue lamentele e le proteste non solo dei molti residenti, ma – in particolare – dei diversi automobilisti in transito.

