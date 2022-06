Rende: Unical, a Ingegneria due Dipartimenti di eccellenza

L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) ha reso nota la classifica dei migliori Dipartimenti delle Università italiane, valutandone l’attività di ricerca scientifica svolta nel periodo 2015-2019.

Sono stati accertati i 350 migliori dipartimenti a livello nazionale e l’Università della Calabria conferma la tendenza positiva: 2 sono candidabili al ruolo di “Dipartimenti di eccellenza” per il quinquennio 2023 -2027. I due dipartimenti selezionati risultano quello di Ingegneria civile guidato dal professor Roberto Gaudio e quello di Ingegneria meccanica, elettronica e gestionale, diretto dalla professoressa Francesca Guerriero.

Il dipartimento di Ingegneria civile (Dinci) raccoglie, con questo importante e impegnativo risultato, i frutti di un lavoro di ricerca che impegna docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, oltre ai «precari della ricerca», nelle aree canoniche dell’ingegneria civile (geotecnica, idraulica, strutture, trasporti) e in ambiti dell’architettura e dell’urbanistica (progettazione sostenibile e rigenerazione urbana, conoscenza e conservazione del patrimonio storico), con risultati di rilievo nella comunità scientifica internazionale, grazie anche alla disponibilità di sedici laboratori attrezzati per sperimentazioni nei vari campi.

