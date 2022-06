Cassano, col trattore sfonda la veranda d’un bar

Un trattore entra in un caffè. Potrebbe iniziare così una delle più classiche freddure dello humor inglese, quei motti di spirito che hanno come particolarità quella di lasciare l’amaro in bocca poiché, storicamente, le battute inglesi portano con loro un significato al limite tra il far ridere o meno. Chi non ha riso certamente sono stati i protagonisti dell’incidente avvenuto ieri mattina in contrada Garda al trivio delle strade che portano da Cassano a Doria e Cammarata e viceversa e dove all’incrocio ha sede uno storico bar. Erano circa le nove quando, per cause ancora in via di accertamento, una vettura, proveniente da Cassano, e un trattore, proveniente da Cammarata, ed entrambi diretti verso Doria, abbiano sfiorato la collisione. Soltanto il caso ha voluto che i due mezzi non impattassero ma uno scontro c’è stato ugualmente. Il trattore, infatti, per evitare l’incidente con l’auto ha stretto la propria traiettoria di marcia scavalcando il dislivello che forma nella curva la Provinciale e sfondando la veranda posta all’ingresso dello storico bar che si trova proprio a lato della strada entrandovi dentro letteralmente rompendo le vetrate e sradicando le travi in legno.

