Cetraro, riattivati 10 posti letto nel reparto di Medicina

Torna operativo il reparto di Medicina dell’ospedale “Gino Iannelli”. Dal prossimo 1° luglio, così come ha comunicato ieri il direttore dell’Unità operativa di Medicina - Lungodegenza dello spoke Cetraro-Paola, Eugenio D’Amico, al direttore sanitario dello spoke, Ercole Cosentino, «dal 1/07/2022 verranno riattivati i 10 posti letto» e sarà, pertanto, possibile, effettuare nuovamente i ricoveri.

Come è noto, la riattivazione del reparto è stata resa possibile dal fatto che, nei giorni scorsi, è stato definitivamente chiuso il reparto Covid a suo tempo aperto nel nosocomio cetrarese, al quale proprio il locale reparto di Medicina, su richiesta dei vertici dell’Asp di Cosenza, aveva dovuto fare posto nei mesi scorsi per fronteggiare l’emergenza pandemica. La notizia della riapertura dello stesso reparto era attesa nel comprensorio ed era stata auspicata dal sindaco Ermanno Cennamo, dalle organizzazioni sindacali ospedaliere e da Luca Chiavazzo, presidente dell’associazione “In Cammino” ed esponente del Comitato pro-ospedale “Nino De Caro”.

