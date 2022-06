Falconara Albanese, dopo un litigio ruba l'auto... della cognata e scappa. Arrestato

Una notte di ordinaria follia. Rompe un infisso nella proprietà privata della cognata, ha un litigio acceso con il figlio della donna, le ruba l’auto e si dà infine alla fuga. È accaduto a Falconara Albanese nella notte tra venerdì e sabato.

Dopo nemmeno mezz’ora il 49enne, D.L.G. – già gravato da precedenti penali – è stato però acciuffato dai carabinieri di Paola. Il 49enne che si sarebbe rifiutato tra l’altro di sottoporsi ad esami alcolemico ed è poi risultato anche privo di patente di guida in quanto revocata. Dopo essere stato medicato dai sanitari del 118 – a seguito della precedete colluttazione con il figlio della cognata – ha rifiutati il trasferimento in ospedale per altri accertamenti. L’uomo accusato oltre che di furto aggravato anche di violazione di domicilio è stato posto ai domiciliari. I fatti sono accaduti nella notte tra venerdì e sabato. I carabinieri avvertiti del furto e dell’effrazione lo hanno bloccato nella frazione di Torremezzo. Ieri la direttissima al Tribunale di Paola, l’arresto per furto è stato convalidato, non però quello per la violazione di proprietà privata. Al momento della traduzione in Tribunale, inoltre, l’uomo non è stato trovato al domicilio dai Carabinieri e poi è stato rintracciato in paese ed è stato quindi nuovamente arrestato per evasione. Il pm ha disposto al termine della direttissima il trasferimento in carcere.

