Acquappesa, malviventi armati di fucile rapinano l'ufficio postale

Rapina ai danni dell'ufficio postale di Acquappesa marina. Intorno alle alle ore 13.30 i malviventi, armati di fucile, si sono presentati in Via Cristoforo Colombo; uno con mascherina e cappellino, l'altro a volto scoperto, ma con casco. Dopo aver preso il malloppo, i rapinatori fuggiti a bordo di una moto di grossa cilindrata. Tanta la paura per direttore e dipendenti dell'ufficio postale. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei rapinatori.

