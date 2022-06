Cassano: crollata la parete del canale, una task force già al lavoro

Si avvia alla soluzione il problema del crollo della parete del canale che trasporta l’acqua utilizzata per l’irrigazione di tutta la zona agricola di contrada Santo Pietro.

Per cause ancora in corso di accertamento, infatti, nella giornata di domenica, si è verificato il crollo di una parte del canale creando grave emergenza ed allarmismo sia tra gli imprenditori agricoli che tra i residenti della zona. Subito sul posto si sono recati il sindaco Gianni Papasso, Marsio Blaiotta, presidente del Consorzio di bonifica di Trebisacce (proprietario e responsabile della gestione del canale la cui parete ha avuto il cedimento), i tecnici del consorzio di bonifica, alla Polizia Locale e i Carabinieri della Compagnia di Cassano. La task force si è subito messa al lavoro concordando gli interventi da fare.

