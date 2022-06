Terme Luigiane, disperato appello: «Pronti a lavorare gratis»

Domani i soci della Sateca sono convocati in assemblea per determinarsi sulla vendita delle Terme Luigiane alla Regione Calabria. I lavoratori in un pubblico appello nell’estremo tentativo di scongiurare la vendita si dicono anche pronti a mettersi a disposizione gratuitamente per fare ripartire le attività.

«Ottant’anni di storia di vite e di persone che sono state protagoniste di un successo senza precedenti in Calabria, quello delle Terme Luigiane, stanno per essere spazzate via. Quelle vite, quelle persone, siamo noi, i lavoratori della Sateca. Alcuni lavorano per questa azienda da quando ancora erano studenti e oggi si ritrovano prossimi alla pensione». Stagione dopo stagione, anno dopo anno: «Abbiamo visto crescere questa realtà contribuendo noi stessi al suo sviluppo. Ci ha dato la possibilità di migliorare professionalmente, di continuare a lavorare nella nostra terra, di far lavorare altri nostri concittadini, di far crescere e studiare i nostri figli, di costruire le nostre case, di programmare il nostro futuro».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata