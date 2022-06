Acquappesa, Terme Luigiane: Sateca getta la spugna

L’assemblea dei soci di Sateca SpA ha deliberato per la vendita di strutture e impianti delle Terme Luigiane alla Regione Calabria. Finisce così dopo 80 anni la storica società che ha gestito dal dopoguerra ad oggi il compendio termale. Il ramo d’azienda di Sateca da acquisire è stato valutato in 7,9 milioni come valore minimo, che potrà variare in aumento in funzione del bilancio dell’esercizio chiuso. Questi i primi passi che erano stati concordati. Adesso la palla passa alla Terme Sibaritide. Le Luigiane dovrebbero in effetti essere inserite nella rete termale gestita dalla Regione. I tempi dovrebbero essere in ogni caso brevi. Ci sarà da capire se si riuscirà a far ripartire per tempo le attività termali considerato che la stagione è ormai iniziata da un pezzo.

Non è bastato l’appello accorato dei lavoratori alla società. Sateca alla fine ha gettato la spugna. Aveva acquisito la terme dal 1936 e l’aveva gestita ininterrottamente fino al 2016.

