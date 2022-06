Cosenza, vicenda ex Valle Crati. Protesta degli ex dipendenti: "Aspettiamo ancora i nostri crediti"

"A distanza di circa 12 anni dal fallimento, la vicenda che riguarda l’ex Valle Crati non è ancora conclusa. Come ex dipendenti, infatti, attendiamo ancora di vedere saldati i nostri crediti. Sappiamo che c’è la disponibilità economica, perché chi cura la procedura fallimentare non procedete agli accrediti?"

Si sono ritrovati questa mattina per protestare, davanti al tribunale di Cosenza, gli ex dipendenti dell'ex Valle Crati.

E aggiungono: "Un diritto che ci viene puntualmente negato nonostante le sentenze a noi favorevoli. Siamo stanchi di attendere ulteriormente. Per questo motivo siamo qui di nuovo per fare sentire la nostra voce, per ribadire la nostra posizione e rivendicare ciò che ci spetta. Chiediamo che le istituzioni locali non si girino dall'altro lato, i fallimenti non possono pagarli i lavoratori".

