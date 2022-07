Roggiano Gravina, detenevano marijuana e hashish: arrestato il figlio e denunciato il padre

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Marco Argentano, nel corso di un servizio di controllo del territorio di Roggiano Gravina, Comune della Valle dell’Esaro, finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e dei reati in genere, hanno tratto in arresto un ragazzo, classe ‘98 per detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, e denunciato il padre di quest’ultimo, avendo nella sua disponibilità analoga sostanza, sottoponendo complessivamente a sequestro penale 110 grammi di marijuana e 15 grammi di hashish. Nello specifico, i Carabinieri di San Marco Argentano, nel vigilare il centro storico del Comune, notavano il ragazzo che alla vista dei Militari dell’Arma cambiava repentinamente strada, venendo comunque rapidamente raggiunto e sottoposto a perquisizione personale dopo il vano tentativo di liberarsi di un involucro scoperto contenere sostanza stupefacente, rinvenendo successivamente altri cinque involucri di cellophane trasparente contenenti marijuana. La perquisizione veniva così estesa al domicilio, con il rinvenimento nella disponibilità anche del padre del ragazzo, di altra sostanza stupefacente suddivisa in ulteriori 34 confezioni sigillate con cellophane trasparente ed un bilancino elettronico di precisione.

I controlli, proseguiti nel corso della serata dai militari dell’Arma, hanno portato in particolare i Carabinieri della Stazione di Spezzano Albanese a segnalare alla Prefettura di Cosenza una terza persona che, a seguito di perquisizione personale, veniva trovata in possesso di un grammo di cocaina. L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida.

