Non ce l'ha fatta Luigi Andrea Pirri centauro che martedì scorso era rimasto gravemente ferito dopop un incidente stradale con la moto a Corigliano-Rossano. Era ricoverato al Giannettasio in condizioni disperate e i tentativi di tenerlo in vita si sono rivelati vani. La famiglia e gli amici si erano riuniti in preghiera aggrappandosi alla speranza di poterlo riabbracciare.

