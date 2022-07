Corigliano Rossano, l’area urbana è ostaggio dei cumuli di spazzatura

La città soffre ormai da giorni dal punto di vista igienico ed ambientale per la presenza di enormi cumuli di rifiuti presenti per strada le cui quantità sono aumentate rispetto al recente passato inverno per il rientro di numerosi cittadini ritornati in città per le ferie. Tutto ciò si registra mentre dall’impianto di Selezione di Bucita sono state assunte decisioni che prevedono un impiego maggiore di lavoratori, fino all’altro ieri di poche unità, per il collocamento a rotazione in cassa integrazione. L’iniziativa del gestore dell’impianto consortile consentirà di conferire maggiori quantità di rifiuti da parte dei comuni e delle ditte che si occupano del servizio di igiene urbana nei diversi enti comunali.

L’attività di lavorazione dell’impianto a regime si è reso necessario in seguito all’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal presidente della Provincia per consentire alla città in questo particolare periodo, caratterizzato dal grande caldo e dall’inizio della stagione turistica, di essere sgombre dagli antiestetici e maleodoranti cumuli di rifiuti.

