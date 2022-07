Cosenza, due giorni di tempo per i prof con la valigia

Ultimi due giorni di tempo per le migliaia di docenti assunti a tempo indeterminato e interessati alla mobilità annuale, anzitutto interprovinciale: scadranno domani i termini necessari per formalizzare l’istanza relativa a utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per provare a ottenere una sede più vicina al luogo di residenza. Ancora non ci sono certezze sulle cattedre disponibili, in città come nel resto della provincia. Per saperne di più bisognerà aspettare la pubblicazione dell’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, che arriverà nelle prossime settimane. Entro inizio agosto, o al massimo la prima metà, dovrebbero essere pubblicate prima le graduatorie provvisorie e poi quelle definitive, in modo che il primo settembre tutti i docenti possano essere nella scuola in cui saranno impegnati il prossimo anno.

Il faccia a faccia

Anzitutto di questo si parlerà martedì pomeriggio nell’incontro convocato dall’Atp con i cinque sindacati firmatari del contratto nazionale: Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda Unams. Si spera ci siano notizie, giunte da Roma, anche sulle cifre delle immissioni in ruolo.

Le scadenza dei precari

Questi sono anche e soprattutto i giorni dei precari inseriti nelle Graduatorie a esaurimento (Gae) e nelle decisamente più giovani Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). È stato pubblicato nei giorni scorsi l’avviso relativo all’apertura delle funzioni per gli scioglimenti delle riserve. In particolare, si tratta della riserva Gae per la quale ci sarà tempo dal 1° al 16 luglio. Riguarda chi ha conseguito (o conseguirà il titolo di specializzazione sul sostegno) entro il 15 luglio. Quindi la conferma dei titoli di servizio per le Gps con tempo dal 1° al 15 luglio. È riferito a quanti hanno dichiarato servizi con scadenza oltre il 31 maggio. Ora potranno confermarli. Infine scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione in prima fascia delle Gps dall'8 luglio al 21 luglio. Quest’ultima, in particolare, riguarda i tanti che stano frequentando il corso di specializzazione al sostegno che si concluderà nei prossimi giorni, al massimo entro il 20 luglio.

