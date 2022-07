Cosenza, frana in via Cavalcanti: chiuso un tratto di strada

A seguito del movimento franoso che si è verificato nei giorni scorsi in via Soluzzo Cavalcanti e che ha invaso la carreggiata, la Polizia Municipale di Cosenza, dopo il sopralluogo effettuato dal personale del Comando e dai vigili del fuoco e a seguito delle decisioni di questi ultimi, con le quali è stata disposta la chiusura del tratto stradale interessato dall’evento franoso, aveva interdetto, già nell'immediatezza del fatto, con urgenza e in via temporanea, la circolazione stradale nell'area in cui la frana si è verificata.

Di conseguenza la Polizia Municipale aveva istituito, con decorrenza immediata, su via Soluzzo Cavalcanti, nel tratto compreso tra salita Nicola Adamo e via Sprovieri, il divieto di transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia. Nel pomeriggio di oggi la dirigente del Settore Protezione civile del Comune, Antonella Rino, ha effettuato un ulteriore sopralluogo, al termine del quale sono state confermate le risultanze indicate dai Vigili del Fuoco. La strada rimane, pertanto, interdetta e il divieto di circolazione resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

