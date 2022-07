Mandatoriccio, la lite mortale in camera da letto. Poi ha dormito accanto al cadavere

È accusato di omicidio volontario, Luigi Carlino 73 anni, il falegname in pensione che giovedì mattina a Mandatoriccio ha ucciso a coltellate la moglie Domenica Caliciuri di 71 anni, insegnante anche lei in pensione. Un delitto dai contorni agghiaccianti, che lascia increduli e indignati dinanzi a tanta violenza. L’uomo, al culmine di una lite ha aggredito la compagna di una vita con un coltello. La povera vittima ha tentato disperatamente di difendersi , come dimostrerebbero le tante ferite da taglio che aveva sulle braccia. Alla fine l’uomo l’ha gettata sul letto ed è lì che le ha inferto il corpo mortale. La lama del coltello ha reciso la giugulare e la donna è morta nel giro di qualche istante. Sarebbe questa la prima ricostruzione fatta dagli inquirenti a seguito anche del sopralluogo nella casa in cui è avvenuto il delitto e dopo l’esame esterno del cadavere da parte del medico legale. Nessun tentativo di chiedere aiuto, di allertare i soccorsi. Ma neanche nessun sentimento di pentimento per quello che aveva fatto. Carlino ha lasciato la moglie senza vita e in pozza di sangue ed è uscito di casa come se nulla fosse.

