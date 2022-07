Francavilla: cantieri della 106 in fumo, intensificate le indagini

Tutto in pochi minuti, sette o otto per la precisione, e il cantiere della ditta Sposato P&P srl è finito in cenere. Con due betoniere e una betonpompa finite dal fuoco nemico. E mezzo milione di euro andati in fumo. Chi ha agito in contrada Salinari a metà strada tra il territorio cittadino e quello della confinante Cassano, non è certo gente alla prime armi. Tutt’altro. Conosce bene il malaffare e sa come, quando e dove agire. Per portare a compimento quanto deciso dalla cosca. Sfidando telecamere e guardiania, i malfattori sono entrati all’interno del cantiere, verosimilmente con una tanica di benzina hanno cosparso i mezzi, prima di dargli fuoco e fuggire verso posti più tranquilli e sicuri. Contenti e soddisfatti di aver fatto il proprio dovere. Di aver risposto alle richieste del capo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata