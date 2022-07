Guardia medica in affanno a Rende, da tempo manca personale

Farmacia territoriale e guardia medica: problemi vecchi mai risolti. Ancora una volta esplode tutto ciò che non va nella sanità cittadina. Ed a rendere noti gli atavici conflitti è direttamente l’assessore Domenico Ziccarelli. «Come tanti cittadini ogni sei mesi mi reco alla farmacia territoriale di Rende per ritirare farmaci particolari. Considerato che siamo affetti da malattie, siamo costretti d'inverno ad aspettare sotto la pioggia e d'estate al caldo. Oggi la sorpresa, mentre aspettavo fuori ho notato che manca anche il medico alla postazione della guardia medica», scrive Ziccarelli.

Che poi si rivolge direttamente al governatore: «Presidente Roberto Occhiuto la situazione che ho trovato è disastrosa e capisco le difficoltà, ma la prego intervenga. La tutela della salute è il primo obiettivo che si dovrebbe raggiungere, facciamo funzionare meglio quello che già abbiamo», le parole dell’assessore. Sui social, manco a dirlo, la polemica si è trasformata in sfogatoio libero per i cittadini che hanno- loro malgrado - attraversato le medesime difficoltà.

