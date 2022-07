Intimidazione all'avvocato Norina Scorza, la condanna del gruppo politico "Amare Praia"

Il gruppo politico Amare Praia esprime la sua solidarietà e la sua vicinanza all’avvocato Norina Scorza, stimata ed apprezzata professionista praiese, che nella notte è stata oggetto di un indegno e vile atto intimidatorio.

"Non sappiamo quale mente, lucida o labile che sia - scrivono Anna Maiorana, Carmela Filippelli, Angelo De Presbiteris e Tommaso Morelli - - possa aver congegnato e messo in atto un’azione di questo genere. Confidiamo però nel lavoro delle Forze dell’Ordine con la speranza che si arrivi presto all’individuazione dei colpevoli.

Praia non può essere terreno di scontro violento e noi tutti onesti cittadini non possiamo e non dobbiamo accettare una deriva del genere. Di certo non aiuta il clima di forte tensione sociale, di odio e di vera e propria “caccia al nemico” alimentato dalle feroci polemiche che per mesi hanno tenuto banco sui profili social di vari gruppi. Polemiche che ancora continuano con critiche ed offese personali ai limiti della decenza che spesso violano le norme che regolano l’accesso a queste piattaforme. Invitiamo tutti a più miti consigli e ad abbassare i toni del confronto. La campagna elettorale è finita. E forse qualcuno non lo ha ancora capito.

Noi - concludono - condanniamo il grave ed ingiustificabile atto compiuto ai danni dell’avvocato Scorza, un’azione vigliacca che per la dinamica dell’accaduto poteva avere ben altre e più serie conseguenze. Un’azione che colpendo questa rispettata professionista, lede la dignità di tutti i praiesi onesti".

