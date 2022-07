Praia a Mare, limone con frasi minacciose lasciato nel cancello dell'ex candidata Antonella Melito

Un limone infilzato in una delle punte della cancellata della propria abitazione con tanto di biglietto contenente frasi minacciose come “Questo è quello che succederà a te se non la smetti di scrivere su Facebook, non toccare con le parole chi governa oggi” o “Guardati le spalle, noi siamo i più forti”. Questo è quanto ritrovato nel primo pomeriggio Antonella Melito, ex candidata della lista “Amare Praia”, e che testimonia il clima di tensione creatosi in questo periodo a Praia a Mare. Clima che, logicamente, non può essere assolutamente imputato ai componenti della maggioranza o della minoranza che siedono al momento in consiglio comunale, ma che è stato alimentato dalle ultime polemiche scoppiate su Facebook e che, a quanto pare, qualcuno ha preso troppo sul serio. Ma non escludiamo che il caldo abbia dato fin troppo alla testa.

Dal canto suo, la Melito ha subito sporto denuncia presso i Carabinieri di Praia a Mare. Un gesto che segue a poche ore di distanza quanto avvenuto a Norina Scorza, ex consigliere di minoranza di Praia a Mare.

