Firmo, la discarica abusiva diventa area pic-nic

Da ricettacolo di rifiuti di ogni genere a luogo di aggregazione per gli amanti della natura. La nuova vita del fiume Tiro, della sua cascata e dell’area sottostante il ponte che collega Firmo a contrada Foresta è incorniciata dal lavoro volontario di un gruppo di persone capitanato da Salvatore Spinelli a cui il Comune di Firmo guidato dal sindaco, Pino Bosco, ha concesso per sei anni l'area a valle della Strada provinciale.

Dopo duri mesi di lavoro il sito è stato bonificato dalla spazzatura, liberato dai rovi e dalla vegetazione e adeguato alle esigenze dei nuovi gestori. «La zona era invasa da oltre tre quintali di plastica – dichiara Salvatore Spinelli – abbiamo bonificato il sito da ogni tipo di rifiuti. Grazie alla collaborazione di tante persone abbiamo messo in sicurezza l’argine del fiume e liberato la cascata dalle sterpaglie. Abbiamo realizzato un’area pic- nic dove gli appassionati della natura ora potranno sostare per godere della rigogliosa natura del nostro fiume Tiro. Siamo riusciti anche a salvare una grande quercia che rischiava di morire a causa dei rifiuti ferrosi che la soffocavano».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata