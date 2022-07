Amantea, mercato centrale sporco e pieno di buste con rifiuti

Restituire la città di Amantea alla propria dignità perduta non è cosa semplice. Ne è consapevole il sindaco Vincenzo Pellegrino che, nei giorni scorsi, ha invitato la comunità a vestirsi da sentinelle, segnalando quelle che sono le criticità del territorio. L’invito del primo cittadino era stato congegnato per arginare il problema legato all’abbandono non autorizzato dei rifiuti su tutto il territorio comunale. Un fenomeno difficile da estirpare poiché le forze di polizia municipale attualmente in organico non sono in grado di monitorare i diversi quartieri della città.

Più volte è stato criticato il comportamento scellerato di chi bypassa le leggi e le normative, accatastando il pattume per come capita, pur di non iscriversi a ruolo e pagare i relativi tributi. Un agire che mette a dura prova anche le risorse umane impegnate nel ciclo di raccolta che tra mille sacrifici e pagamenti non regolari fanno l’impossibile per restituire l’idea di una città accogliente e pulita.

Ma lo spettacolo indecoroso e vergognoso che ieri è andato in scena presso la sede del mercato centrale nepetino merita ben più di un approfondimento. Le buste della spazzatura facevano bella mostra di fianco ai lavatoi usati per la verdura e in prossimità dei banchi destinati alla vendita. Se fossero intervenute le autorità sanitarie preposte si sarebbe giunti, probabilmente, alla chiusura del sito.

