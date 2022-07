Cerchiara, medaglia d’oro all’eroe morto nel Raganello

Medaglia d'oro al valor civile per Antonio De Rasis, l'eroe del Raganello. Lo ha deciso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Con profonda commozione mi è stata comunicata da S E. il Prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella, la notizia del Decreto del Presidente della Repubblica con cui viene conferita alla memoria del nostro compianto giovane concittadino Antonio De Rasis, la Medaglia d' Oro al Valor Civile che nell’immane tragedia del Raganello nel 2018 sacrificava la propria giovane vita con altri 9 nove cittadini Italiani ed Europei». Così il sindaco della Città dell'Olio e del Pane Antonio Carlomagno. Che ha aggiunto. «Prontamente ho comunicato alla famiglia di questo alto riconoscimento alla Memoria del proprio caro che ne esalta il sacrificio ed il senso di una vita impostata al servizio del prossimo e della comunità». Tale atto avviene in concomitanza di un" altra grave tragedia quella del ghiacciaio in Trentino che purtroppo suscita e ravviva nell’animo della famiglia e dell' intera Comunità cerchiarese un grande dolore che si fonde con quello di tante altre famiglie che oggi piangono i propri cari. Il prossimo martedì – ha concluso il medico Carlomagno – sarò onorato in rappresentanza dell’intero paese ad essere accanto alla famiglia De Rasis-Lauria per ricevere dalle mani del Prefetto, l’alto riconoscimento alla Memoria di Antonio».

