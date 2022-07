Comune, problemi di cassa. A rischio la “Rende servizi”

Il rischio è più che concreto. Per salvare il Bilancio comunale ed approvare il Preventivo per gli anni successivi si è deciso di “sacrificare” la Rende servizi. La notizia, ancora non pubblica, è ormai più che verificata. Da giorni tecnici e politica sono impegnati, notte e giorno, per cercare di “chiudere” i conti pubblici in ordine e portarli direttamente in Aula, probabilmente per fine luglio, al fine di ottemperare all’approvazione del Bilancio di previsione. Peccato che i conti non tornino affatto però.

Quattrocento mila euro che “ballano”: cioè a dire che non si trova l’adeguata copertura e la possibilità di inserire la somma nel documento contabile. La decisione allora sarebbe non più rinviabile: “taglio” netto alla società partecipata del Comune e chiusura del Bilancio. Se così fosse avverrebbe, senza alcuna remora di sorte, la “morte” della Rende servizi in poco, pochissimo tempo. 400 mila euro è una “gruzzolo” troppo corposo per una società in house che da anni cerca di barcamenarsi tra imposte e tasse.

Oltre ai pagamenti degli operai e dei dipendenti. L’importo tra l’altro dovrebbe riguardare contabilmente la seconda semestralità. Pare abbastanza ovvio che risulti più che difficile per gli amministratori della partecipata recuperare somme e coprire l’eventuale pezza giustificativa nel loro bilancio. A proposito anche della Rende servizi, pare che il Bilancio 2021 sia stato “chiuso” nuovamente con un avanzo di amministrazione. Qualora venga comunicato loro la minore entrata per la somma indicata, il risultato potrebbe essere ribaltato al contrario. Quindi con un ipotetico disavanzo di 200mila euro. E la Corte dei Conti pronta ad intervenire. Cosa fare allora? I conciliaboli nelle ultime ore sono frenetici.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata