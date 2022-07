Cosenza, esclusioni da record per i prof dalle Gps del prossimo biennio

Al via le procedure per i supplenti. Cominciano oggi due settimane chiave per i docenti precari interessati a ottenere un incarico annuale dal primo settembre al 30 giugno o 31 agosto dell’anno prossimo. È stato pubblicato nei giorni scorsi l’avviso relativo all’apertura delle funzioni per gli scioglimenti delle riserve. In particolare, si tratta della riserva Gae per la quale ci sarà tempo dal 1° al 16 luglio. Riguarda chi ha conseguito (o conseguirà il titolo di specializzazione sul sostegno) entro il 15 luglio. Quindi la conferma dei titoli di servizio per le Gps con tempo dal 1° al 15 luglio. È riferito a quanti hanno dichiarato servizi con scadenza oltre il 31 maggio. Ora potranno confermarli. Infine scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione in prima fascia delle Gps dall'8 luglio al 21 luglio. Quest’ultima, in particolare, riguarda i tanti che stano frequentando il corso di specializzazione al sostegno che si concluderà nei prossimi giorni, al massimo entro il 20 luglio. Giusto ricordare che per accedere alla compilazione dell’istanza su Polis Istanze online occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (Spid) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (Cie), o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (Polis).

