Disagi sull’A2 a causa del maltempo. In particolare, all’altezza di Mongrassano scalo, tra l’uscita di Tarsia sud e Torano, si registrano anche rallentamenti perché una parte della tettoia di uno stabilimento a ridosso del tratto autostradale, a causa del forte vento, si è staccata finendo in mezzo alla carreggiata. Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Anas. Allagamenti e disagi in tutto il Cosentino.

