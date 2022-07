Corigliano Rossano, arrivano gli indennizzi per i pescatori ionici

Nel mercato ittico di Schiavonea operante nell’area portuale e gestito dalla “Meris”, la società partecipata Comunale, è stata avviata nel corso di questa settimana la sperimentazione di una “seconda asta” aperta ai cittadini e finalizzata alla vendita di tutto il prodotto rimasto invenduto in occasione dell’asta “tradizionale”, alla quale possono partecipare solo i grossisti. Ciò, a seguito della intercettazione del finanziamento regionale, pari alla somma di ben 103mila euro, finalizzato a sostenere costi salariali, nonché per la formazione del personale addetto. Certamente un perseverante impegno nell’attuazione della politica di rilancio della stessa società gestore e, quindi, della struttura dedicata appunto alla “contrattazione” per la vendita del prodotto ittico. È, infatti, la nuova gestione della “Meris” (che fa parte di un percorso di ampliamento dei servizi erogati all’interno del mercato ittico con l’obiettivo renderlo sempre più attrattivo ed utile per la marineria e per l’intera comunità) che – come viene ribadito al proprio interno – ha suscitato tanta curiosità ed entusiasmo, “incassando” un risultato pieno: la vendita dell’intero prodotto posto sul mercato. «Per questa ragione – viene sottolineato in una nota – la sperimentazione continuerà, e la “seconda asta” diventerà un appuntamento fisso del mercoledì (dalle ore 17.00 alle ore 18.30).

