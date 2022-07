Cosenza, da lunedì l’ampliamento di Terapia Intensiva e Rianimazione

Inizieranno lunedì 11 i lavori di ampliamento del reparto di Terapia Intensiva e Rianimazione dell’Annunziata che consentirà all’Hub di Cosenza di usufruire di ulteriori sei posti letto.

La direzione dell’Azienda ospedaliera rassicura l’utenza e soprattutto i sindacalisti del Csa-Fsi Dipartimento Sanità che in una nota denunciavano una serie di problematiche di natura strutturale e altre legate alla organizzazione del lavoro con personale che sarebbe costretti a coprire addirittura i turni dei colleghi di altri reparti che sono in ferie.

La nota dell’Azienda ospedaliera chiarisce alcuni aspetti della situazione nell’importante reparto dell’Hub cosentino.

«Per consentire la ristrutturazione della Uoc diretta dal dottore Pino Pasqua», viene spiegato nel comunicato, «è stato necessario, temporaneamente e fino al termine dei lavori, portare i posti letto dagli attuali 19 a 13. Conseguentemente, il personale infermieristico che, causa la riduzione resasi necessaria, risulta in esubero, dopo una riunione di reparto condivisa dalla maggioranza dei partecipanti e una intesa con le sigle sindacali, formalizzata in un verbale inviato alle stesse sigle, sarà impiegato a supporto delle eventuali urgenze, in Ostetricia e Ginecologia, che dovessero richiedere interventi dell’anestesista, nelle ore notturne».

Su questo punto interviene in prima persona il primario Pino Pasqua.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata