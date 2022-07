Scalea, compleanno amaro per il consigliere Paravati: quattro chiodi in uno pneumatico

Quattro chiodi conficcati nello pneumatico del capogruppo di opposizione “Per Scalea” Angelo Paravati. Uno squarcio anche morale per la comunità. "Si tratta di un grave atto intimidatorio contro di lui, un atto da biasimare" affermano proprio i rappresentanti del gruppo consiliare. "Oggi avremmo voluto solo fare gli auguri di buon compleanno al nostro capogruppo Angelo Paravati, ma qualcuno ha pensato bene di fargli un "regalo" molto personale. Un atto intimidatorio in pena regola, che sarà immediatamente denunciato. Il gruppo Per Scalea è molto rammaricato per l'episodio, che appartiene a un genere di comportamenti disdicevoli ad ogni livello. Sicuramente, ove mai all'origine di quest'atto vi fossero bassi istinti di avversione al nostro ruolo di minoranza in seno al locale Consiglio comunale, l'intento intimidatorio non coglierebbe affatto nel segno, perché l'impegno per un'opposizione libera ed attenta da parte nostra non subirà alcun allentamento ed, anzi, sarà portato avanti con maggiore energia".

