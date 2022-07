Crolla un muro a Cosenza, a rischio un Istituto che ospita suore

Il maltempo delle scorse ore ha lasciato il segno in un altro punto della città vecchia. Siamo tra la Massa e via Bendicenti dove una frana mette a rischio la stabilità dell’edificio che ospita le suore dell’Istituto “Suor Elena Aiello”.

È crollato un muro di contenimento. Una massa di fango si è staccata sul versante di via Bendicenti invadendo il terreno sottostante spesso utilizzato come parcheggio di fortuna da residenti o automobilisti di passaggio. Per fortuna nessun danno a persone o cose. Sono caduti pezzi di cemento del marciapiede. Bene in vista le tubature della rete idrica e fognaria. La situazione perciò è precaria. In queste ore si stanno susseguendo i sopralluoghi. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di venerdì. Il primo intervento è stato quello dei vigili del fuoco i quali hanno preteso che sul posto giungesse anche un tecnico del Comune. Una verifica è stata effettuata dall’ingegnere Antonella Rino che dirige la Protezione civile di Palazzo dei Bruzi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata