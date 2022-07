Corigliano Rossano, i fondi della tassa soggiorno destinati a opere pubbliche

La tassa di soggiorno, che giunge nelle casse comunali attraverso i versamenti delle aziende turistiche che percepiscono i proventi dei villeggianti che soggiornano nelle strutture ricettive di Corigliano Rossano, sono finalmente impiegate per migliorare proprio le località di maggiore attrazione turistica frequentate anche dagli stessi villeggianti di ritorno. Lo ha reso noto il sindaco Flavio Stasi che ha fatto presente come i fondi in questione sono utilizzati per completare delle opere incompiute da molti anni. Si fa presente, a questo proposito, che in questi anni l’amministrazione ha programmato diversi interventi di riqualificazione soprattutto nelle località attrattive sotto il profilo turistico. «Abbiamo deciso – è stato ribadito – di rendere concreto l’impatto sul territorio della tassa di soggiorno, pagata quindi dagli ospiti delle strutture ricettive, finanziando lavori di recupero urbano, completando delle opere che deturpano località splendide».

