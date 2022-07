Rende, estorsioni a minorenni e disabili: “Paga o non giochi più”. Due arresti

Due ragazzi arrestati con l'accusa di rapina ed estorsione. I carabinieri della Compagnia di Rende hanno assegnato ai domiciliari un 21enne e un 22enne dopo alcune denunce presentate in Comando. Le persone accusate avrebbero cercato di sottrarre denaro a minori o disabili, utilizzando anche delle armi e mascherando il reale obiettivo con richieste di aiuto. In una circostanza, i due ragazzi hanno minacciato le vittime brandendo una bottiglia spaccata e minacciando un minorenne dicendogli che, in caso di mancata consegna dei soldi, sarebbe stato ucciso e che non avrebbe più potuto giocare a calcio. In un altro episodio invece, hanno avvicinato una ragazza intimandole la consegna di 5 euro estraendo dalla tasca un coltello con lama.

L’attività d’indagine portata dai carabinieri si è basata sull'analisi delle telecamere e sulle testimonianze dirette di chi ha assistito alle aggressioni e alle minacce.

