Cassano, estorsioni e lesioni: tre condanne

Estorsione e lesioni a commercianti cassanesi: condannati in primo grado Luigi Abbruzzese, Antonio Pavone e Rocco D’Amato. È quanto deciso dal Tribunale di Castrovillari in composizione Giusy Ferrucci presidente, giudici a latere Carmen Lodovica Bruno e Luca Fragolino. Per Abbruzzese (figlio di Francesco, meglio conosciuto come “Dentuzzo”) e Pavone i giudici hanno emesso una sentenza di condanna di 6 anni e due mesi di reclusione (più una multa di 5mila e 200 euro) mentre hanno condannato Rocco D’Amato (pena sospesa) a nove mesi di carcere. Il primo grado, dunque, finisce con tre condanne per un capo d’accusa e un’assoluzione per un altro. Lo stesso D’Amato, infatti, è stato assolto per l'estorsione e la condanna riguarda le lesioni personali procurate alla persona offesa. Agli imputati la Dda di Catanzaro contestava una presunta estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di due commercianti di Cassano.

