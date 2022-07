Corigliano Rossano, un milione di euro per l’area del Brillia

Intercettato un finanziamento di 1 milione di euro per il complesso sportivo del Brillia. Si tratta di fondi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, “Sport e inclusione sociale” che si pone l’obiettivo di incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane. «La buona programmazione, la strategia mirata e la capacità di selezionare il tipo di investimento su cui puntare in tema di progetti stanziati nel Pnrr, continua a portare buoni frutti al comune di Corigliano-Rossano, che ha intercettato un bando da un milione di euro, per il complesso sportivo del Brillia». Comprensibile la soddisfazione dell’amministrazione comunale per il risultato ottenuto. Nello specifico gli interventi previsti riguardano il rifacimento della copertura del Palazzetto per 300mila euro, della pista di atletica per 200mila euro e del manto erboso dello stadio per 500mila euro.

