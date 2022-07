Lavori nelle scuole di Cosenza: alunni costretti a trasferirsi

L’allestimento del cantiere presuppone l’imminente avvio dei lavori. Quelli relativi alla demolizione e poi alla ricostruzione del plesso di via Isnardi afferente al liceo scientifico "Fermi".

Erano in programma da tempo, da quando l’allora presidente della Provincia, Franco Iacucci, avviò l'iter poiché la scuola venne ritenuta inagibile, con gli alunni dirottati altrove. Ebbene, adesso sembra tutto pronto per la costruzione di un nuovo e moderno Istituto. L’attuale guida di piazza 15 marzo, Rosaria Succurro, ha inteso accelerare sulla tabella di marcia e probabilmente gli interventi di abbattimento della struttura saranno eseguiti nel prossimo mese di agosto, quando la città generalmente si svuota, così da non creare disagi alla circolazione stradale.

