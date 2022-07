Marina di Schiavonea, disabile preso a bastonate in strada. Indagano i carabinieri

Sono tutti da chiarire i contorni del grave episodio che si è verificato oggi pomeriggio alla Marina di Schiavonea, nell’area ausonica del comune di Corigliano Rossano, dove un uomo del posto, pare affetto da un disagio di natura psichica, è stato aggredito a bastonate. L’episodio si è verificato attorno alle 18 in via Salerno. Ignoti al momento gli autori del gesto mentre per il malcapitato è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Sul posto è anche giunta una pattuglia dei carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e della Guardia di Finanza.

