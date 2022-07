Donna travolta e uccisa a Frascineto, disposta l’autopsia

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari procederà ad accertamento autoptico sul corpo della donna investita giovedì sera in Via Marconi a Frascineto. La dottoressa Veronica Rizzaro, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, questa mattina conferirà l'incarico al consulente tecnico d'ufficio, l'anatomopatologo Ennio Vercillo, il quale dovrà chiarire le cause che hanno generato il decesso della poveretta, investita, poco dopo le 18,30-19 dal furgone di un giovane imbianchino che stava transitando nei pressi del ponticello che lega Frascineto ad Eianina. L'indagato è difeso dall'avvocato Roberto Laghi, del Foro di Castrovillari, mentre i familiari della donna si sono affidati all'avvocato Ugo Anelo, anche lui del Foro di Castrovillari. L'incarico peritale, che sarà affidato alle ore 10 al Secondo Piano del Tribunale, in particolare nei locali dell'ufficio di Procura, ha anche prodotto l'avviso a tutte le parti di poter nominare, in qualsiasi momento, loro consulenti tecnici di fiducia e avvocati di parte. Le indagini sono state definite dai Carabinieri della Compagnia di Castrovillari.

