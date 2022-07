Troppe bici su corso Mazzini a Cosenza: la stretta dell’esecutivo Caruso

Non erano mancate le lamentele da parte dei cittadini, soprattutto di chi ama passeggiare frequentando in modo particolare l’isola pedonale. Il corso principale del capoluogo bruzio, però, nonostante i divieti, è spesso attraversato dalle bici, le quali sovente sfrecciano anche a forte velocità, mettendo a rischio l’incolumità degli stessi pedoni. Ebbene, l’amministrazione comunale targata Franz Caruso, ha deciso di affrontare la situazione di petto, investendo della problematica il Corpo dei vigili urbani. L’assessore Francesco De Cicco, infatti, di concerto proprio con l’inquilino di Palazzo dei Bruzi, ritenendo che alcune zone della città necessitino di una maggiore presenza della Polizia municipale, ha formulato, ieri mattina, un atto di indirizzo attraverso cui richiede al Comando di via Bendicenti un particolare controllo del territorio, tenendo in debita considerazione l’area pedonale di corso Mazzini, senza tralasciare le frazioni e le contrade. «Sull’area pedonale di corso Mazzini – scrive l’assessore De Cicco nell’atto di indirizzo – è necessario far rispettare la regolamentare circolazione delle biciclette e mezzi similari, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza di persone».

