Cassano, sequestrate dal Comune tutte le auto abbandonate

È stata completata la pulizia di auto abbandonate nel piazzale principale di contrada Lattughelle a Sibari. A seguito di un sopralluogo avuto nei giorni scorsi, nella zona di Lattughelle dove si trovano la chiesa e altre attività, era stata riscontrata la presenza di una serie di mezzi abbandonati. Subito è stata allertata la Polizia Locale e, a seguito di opportuni controlli, un veicolo è stato rimosso dagli uomini guidati dall’architetto Anna Maria Aiello, mentre altri quattro mezzi sono stati rimossi dai proprietari. Su un sesto, invece, è in corso un accertamento. «La pulizia del piazzale dai mezzi ingombranti – ha detto il sindaco Gianni Papasso dopo il sopralluogo – era necessaria e inevitabile per ripristinare il decoro urbano. Verificheremo che questa situazione non si ripeta nuovamente in futuro».

