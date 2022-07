Scuola a Cosenza, arrivano i nostri... presidi. TUTTI I NOMI

Le scuole cosentine scoprono i vertici. Sono stati pubblicati i provvedimenti relativi alle conferme degli incarichi per i dirigenti scolastici in scadenza di contratto, agli affidamenti e mutamenti degli incarichi dirigenziali, alla mobilità interregionale in entrata. Molti i cambiamenti, non pochi motivati da provvedimenti giudiziari da parte del tribunale di Cosenza e della Corte d’appello di Catanzaro. Al Liceo scientifico “Gioacchino da Fiore” di Rende è stata assegnata la dirigente scolastica Brunella Baratta, come all’Istituto comprensivo Rende Quattromiglia la dirigente Anna Bruno.

Eppur non si muovono

Molti i presidi che erano in scadenza del triennio ma sono stati confermati nella stessa sede, magari anche in seguito al mancato ottenimento del trasferimento.

Andrea Codispoti resta preside all’Istituto comprensivo Casali del Manco, Franco Murano all’Istituto comprensivo San Giacomo-La Mucone di Acri, Anna Liporace all’Iiss “Erodoto di Thurii” di Cassano, Maria Cristina Rippa all’Iis "Ipsar-Lc" di Praia a Mare, Alfonso Perna all’Iis Iti-Itg “Green-Falcone-Borsellino” di Corigliano Rossano, Angela Corso al Liceo scientifico “Enrico Fermi” di Cosenza, Immacolata Cosentino all’Ipseoa di Castrovillari, Massimo Ciglio all’Istituto comprensivo "Via Roma Spirito Santo” di Cosenza, Giuseppe Cavallo all’Istituto comprensivo Amantea Campora – Aiello, Maria Carmela Rugiano all’Istituto comprensivo Francavilla/Cerchiara, Francesca Nicoletti all’Istituto comprensivo Morano – Saracena, Maria Letizia Belmonte all’Istituto comprensivo di Terranova da Sibari.

Poi, ancora, Gianfranco Maletta all’Istituto comprensivo Polo arbereshe di Lungro, Maria Cinzia Pantusa all’Istituto comprensivo di Spezzano Albanese, Teresa Mancini all’Istituto comprensivo Montalto Uffugo -Lattarico - Rota Greca - San Benedetto Ullano, Marietta Iusi all’Istituto comprensivo “Zumbini” di Cosenza, Silvana Giuseppina Spia all’Istituto comprensivo “Guidi” di Corigliano Rossano, Ersilia Susanna Capalbo all’Istituto comprensivo “Erodoto" di Corigliano Rossano, Mauro Colafato all’Istituto comprensivo Rossano I, Celestina D’Alessandro all’Istituto comprensivo Rossano II, Elena Gabriella Salvati all’Istituto comprensivo Rossano III, Tiziana Cerbino all’Istituto comprensivo “Amarelli” di Corigliano Rossano, Rosa Audia all’Istituto comprensivo "Bandiera" di San Giovanni in Fiore, Maria Brunetti all’Iis “Julia" di Acri, Anna Maria Di Cianni all’Iis "Itas-Itc” di Corigliano Rossano, Damiano De Paola all’Iis “Ipss-Itas” di Cosenza, Sara Giulia Aiello all’Iis di Cariati, Antonio Franco Pistoia all’Iis “Ls-Lc-La” di Corigliano Rossano, Maria Saveria Veltri all’Iis di Rogliano, Angela Audia all’Iis (Ls - Isa - Ipsia) di San Giovanni in Fiore, Antonio Iaconianni al Liceo classico “Telesio” di Cosenza, Concetta Smeriglio all’Istituto omnicomprensivo di San Demetrio Corone, Cinzia D’Amico all’Itc “Palma" di Corigliano Rossano.

Focus area urbana

Sono stati nominati i nuovi dirigenti in molte altre scuole delle città e dell’area urbana. A esempio l’Iti “Monaco” cittadino sarà guidato da Fiorangela D’Ippolito, l’Iis “Valentini Majorana” di Castrolibero da Maria Gabriella Greco, l’Istituto comprensivo Rende Commenda da Simona Sansosti, l’Istituto comprensivo di Castrolibero da Maria Pia D’Andrea, l’Istituto comprensivo “Gullo” da Rosa Maria Paola Ferraro.

© Riproduzione riservata