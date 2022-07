Cosenza, si è dimesso l'unico ginecologo non obiettore. La denuncia: "In ospedale abortire è impossibile"

Francesco Cariati era l'unico medico del reparto di Ostetricia e Ginecologia del nosocomio di Cosenza a praticare gli aborti (circa 250 ogni anno). Adesso, dopo le sue dimissioni, dall'Ospedale Civile Annunziata assicurano che si sta provvedendo a cercare un nuovo medico "non obiettore", e già nelle prossime ore potrebbero esserci novità.

"Se siamo arrivate a questo punto è perché chi in questi anni si è seduto in consiglio regionale e ai vertici delle aziende sanitarie e ospedaliere - è la denuncia del Collettivo FEM.IN Cosentine in lotta - non ha mai voluto tutelare il diritto all'aborto. Primari e coordinatori di reparti di ginecologia e consultori, nominati dalla politica, si dicono obiettori di coscienza. Cosa potevamo aspettarci? Nelle cliniche private però, le interruzioni volontarie di gravidanza si facevano con zelo, perché garantire un diritto equivaleva a ingenti profitti.

Ad oggi, abortire in provincia di Cosenza significa andare a Castrovillari, dove è disponibile soltanto l'IVG chirurgico e dove anni fa siamo andate personalmente a togliere dal reparto manifesti pro vita che colpevolizzavano le donne che abortiscono".

"Per il resto in nessun altro presidio ospedaliero dell'ASP di Cosenza è possibile interrompere una gravidanza, ne chirurgicamente, né farmacologicamente. Nel 2019, come FEM.IN., abbiamo dovuto raccogliere centinaia di firme per introdurre la pillola abortiva all'Annunziata. Un metodo utilizzato da oltre dieci anni nel resto d'Italia, qui non era mai arrivato. Da due anni in altre regioni - prosegue il Collettivo FEM.IN Cosentine in lotta - lo stesso metodo farmacologico è stato introdotto direttamente nei consultori, evitando l'ospedalizzazione e agevolando le donne in termini logistici ed economici. Mentre altrove, seppur con lentezza, si progredisce, a Cosenza non è più possibile abortire nell'ospedale hub della provincia.

Diffidate dalle dichiarazioni indignate e dalle promesse di chi o per disinteresse o per controllo non ci vuole libere di decidere sulle nostre vite.

Oggi più che mai, se noi non lottiamo, nessuno lo farà al nostro posto".

"Le nostre richieste: 1) Assunzione immediata di almeno due ginecologhe/ginecologi che non pratichino l'obiezione di coscienza, presso l'azienda ospedaliera. 2) Open data sull'applicazione della L. 194 e che l'azienda ospedaliera e quella sanitaria rendano disponibile un tracciamento reale con i numeri di tutte le figure mediche obiettrici e non. 3) Applicazione da parte della Regione delle Linee Guida per l'aborto con metodo farmacologico, che introducono la RU486 nei consultori e nei presidi ospedalieri dell'ASP. Con istituzione di relativa voce di spesa nel bilancio regionale".

